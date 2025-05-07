Кошачьи мемы эффективны против выгорания

Как еще они улучшают ментальное здоровье

Все мы любим котиков, и кажется, мемов с этими хвостатыми существует больше всего на свете. И психологи даже признают пользу просмотра кошачьего контента для ментального благополучия человека.

«Благодаря смешным картинкам с животными получается минимизировать стресс и дать отпор эмоциональному выгоранию. Мемы с котами обычно отображают самого человека — его лень, нежелание работать, переедание, сонливость. Такое ироничное сходство способствует расслаблению, снятию напряжения, позитивному взгляду на мир и более легкому отношению к проблемам», — сообщают психологи.

Кот символизирует домашний уют, защищенность и спокойствие. Даже если у вас нет реального питомца, виртуальный тоже в какой-то мере справляется с задачей вас расслабить.

Мемам с котами даже удается выполнять объединяющую функцию: отправляя другому человеку смешнючку с котиком, вы становитесь с ним эмоционально ближе, делясь своими ощущениями или оказывая поддержку.

Мемы также эффективны в ситуации, когда мы противимся новшествам, тревожимся о чем-то, чего не понимаем, потому что этими забавными картинками получается отражать наше эмоциональное состояние, захватившее нас в конкретном моменте.

Полезно и само создание таких мемов, ведь эта деятельность направлена на раскрытие творческого потенциала человека.