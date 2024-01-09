Корректировать поведение ребенка можно при помощи сказкотерапии

С какими проблемами позволяет бороться эта методика

Все дети любят сказки, но не все взрослые знают, что их чтение ребенку перед сном несет в себе не только расслабляющую функцию, позволяющую малышу скорее заснуть, но и имеет свойство улучшать поведение маленького человека.

«Сказкотерапия — это метод психологической работы с детьми, который помогает скорректировать поведение, избавляет от страхов и способствует здоровому психоэмоциональному развитию. Уникальность сказкотерапии в том, что ее могут использовать как сертифицированные детские психологи, так и обычные родители, хотя и в более простой форме», — говорит заведующая отделением № 2 Детского санатория № 6 города Челябинска Елена Овчинникова.

Сказкотерапия применима для детей любого возраста, но, чтобы она имела эффект, важно заниматься ею без принуждения. Хорошо, когда ребенок заинтересован в процессе. Сказку можно не только прочитать, но и придумать, исходя из личных запросов, то есть опираясь на существующую проблему. В этом, конечно, лучше обратиться к помощи специалиста.

Сказка помогает, когда чадо не хочет засыпать, не желает идти в садик, стесняется, боится темноты, не убирает игрушки, дерется, требует покупок в магазине, не любит рано вставать.