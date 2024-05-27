Корь может спровоцировать рассеянный склероз

Всемирный день болезни проходит 27 мая

Рассеянный склероз представляет собой тяжелое заболевание, приводящее к поражению волокон головного и спинного мозга, чреватому инвалидностью пациента. Сегодня на земле живет порядка 3 000 000 людей с этим недугом. Обычно патология развивается в период 20—35 лет, более подвержены ей женщины.

«Основную причину болезни установить пока не удается, но принято считать, что нередко спровоцирована она бывает вирусами — корью, паротитом, герпесом, краснухой и другими. Вирусами, долгие годы живущими в нервных клетках, приводящими к разрушению клеточного состава и миелиновых оболочек, на месте которых появляется сформировавшийся чужеродный белок. Этот белок проявляет себя в роли антигена, потому организму приходится переходить в режим аутоагрессии и вырабатывать антитела. Все это провоцирует появление тяжелой аутоиммунной реакции», — объясняют медики.

При рассеянном склерозе воспаляются оболочки вокруг нервов, отчего больной страдает от слабости мышц, спазмов, болей, ухудшения интеллектуальных способностей, изменения поведения и психических отклонений.

К самым ранним симптомам болезни относят утрату брюшных рефлексов, появление утомляемости и слабости в ногах, легкого дрожания рук и неконтролируемого ритмичного движения глаз.