Кому следует заняться скандинавской ходьбой

Эта техника эффективнее обычных прогулок

Скандинавская ходьба — это форма физической активности, которая сочетает обычную ходьбу с использованием специальных палок. Техника была разработана в Финляндии в 1930-х годах как способ поддерживать физическую форму лыжников в летний период. С тех пор скандинавская ходьба приобрела популярность во многих странах благодаря своей доступности и универсальности.

Основное отличие скандинавской ходьбы от обычной заключается в наличии палок, которые помогают активизировать верхнюю часть тела. При правильной технике ходьбы палки должны применяться для отталкивания, что позволяет задействовать не только мышцы ног, но и руки, плечи и спину. Это делает тренировку более эффективной и сбалансированной.

Скандинавская ходьба требует координации движений, что способствует улучшению баланса и стабильности. Использование палок позволяет снизить нагрузку на суставы, особенно колени и бедра, потому активность считается щадящей по сравнению с бегом и даже обычной ходьбой.





Польза скандинавской ходьбы:

• оздоровление сердечно-сосудистой системы. Регулярные занятия скандинавской ходьбой способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, повышают выносливость и снижают риск развития патологий сердца и сосудов;

• сжигание калорий. Благодаря вовлечению большего количества мышц, чем при обычной ходьбе, скандинавская ходьба позволяет сжигать больше калорий, что лучше способствует контролю веса;

• укрепление мышц. Эта форма физической активности помогает привести в тонус не только мышцы ног, но и мышцы рук, спины и живота, а также улучшить осанку;

• поддержка психики. Как и любые упражнения, скандинавская ходьба способствует улучшению настроения, снижению уровня стресса и повышению общей жизненной энергии.

Скандинавская ходьба подходит для людей всех возрастов и уровней физической подготовки, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни. Для кого-то эта техника станет особенно полезной. Показания к скандинавской ходьбе: заболевания шеи, поясницы, позвоночника, проблемная осанка, боли в области спины и шеи, патологии легких и верхних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца, депрессия, нарушения сна, тремор рук, лишний вес.