Кому полезно пить березовый сок

Его сбор начинается в апреле

Березовый сок — это натуральный напиток, содержащий множество биологически активных компонентов и обладающий полезными свойствами для здоровья человека. Его собирают весной, когда начинается сокодвижение — в апреле, с момента наступления оттепелей и до распускания почек.

В состав березового сока входят: витамин C, витамины группы B — B1, B2, B6, B12, витамин PP, кальций, магний, калий, натрий, железо, органические кислоты — яблочная, лимонная, молочная и другие, до 17 аминокислот, а также флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами.

«Оптимальная суточная порция березового сока составляет примерно 200—300 миллилитров — такой объем позволяет получить все полезные вещества без риска перегрузки организма», — информируют терапевты.

Березовый сок способствует повышению защитных сил организма, помогает очиститься от токсинов и шлаков, обладает легким мочегонным эффектом, нормализует работу кишечника, может использоваться для улучшения состояния кожи при экземе.

Однако сок противопоказан людям с аллергией, сахарным диабетом и гипотонией — низким кровяным давлением.

Важно! Собирая березовый сок, думайте не только о своем здоровье, но и о сохранении в хорошем состоянии дерева, от которого вы берете целебный напиток.