Кому полезно фотографировать еду

Это помогает не только ведению блога

Если вы считаете, что фотографирование еды является бесполезным занятием, — это не так. Помимо эстетической составляющей и наполнения контента личного блога, процесс снимков еды способствует стимулированию аппетита.

Пока человек старается над освещением и ракурсом блюда, делая привлекательный снимок, желание есть возрастает, а предвкушение может сделать еду даже более вкусной по ощущениям.

Наибольшую пользу от снимков своего питания получают люди, которые следят за рационом и весом. У многих не получается отследить, чем именно они трапезничали, либо вспоминается не все, что было съедено. Тогда возникают сложности с анализом питания и подсчетом калорийности. Фото же позволяет держать все под контролем.