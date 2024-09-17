Кому полезно есть супы

Каким должно быть правильное блюдо

Суп — одно из самых традиционных блюд в кулинарии многих культур. Супы можно готовить с использованием всяческих ингредиентов, что позволяет разнообразить рацион и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Супы содержат большое количество жидкости, что способствует поддержанию водного баланса в организме. Кроме того, теплые блюда могут улучшать пищеварение и помогать усвоению питательных веществ.

«Супы, приготовленные из свежих овощей, круп, бобовых или мяса, могут быть богатым источником витаминов и минералов. Например, овощные супы содержат клетчатку, которая полезна для нормализации работы кишечника. Некоторые исследования показывают, что потребление супов перед основным блюдом дает возможность снизить общее количество получаемых калорий, что важно при контроле массы тела», — сообщают гастроэнтерологи.





Когда полезно есть суп:

• при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Супы на основе бульонов, особенно овощных, могут помочь при гастритах, язвах и других расстройствах пищеварения, так как они легко усваиваются и способствуют уменьшению нагрузки на желудок;

• простуде и гриппе. Теплые супы, особенно куриные, могут облегчить такие симптомы простуды, как заложенность носа и боль в горле, благодаря своему согревающему эффекту и способности поддерживать уровень гидратации;

• проблемах с почками. Легкие овощные супы бывают полезны при почечных заболеваниях за счет поддержания водного баланса и обеспечения организма необходимыми витаминами и минералами;

• сердечно-сосудистых патологиях. Супы из овощей с низким содержанием соли способствуют снижению артериального давления и улучшению состояния сердца и сосудов;

• болезнях дыхательной системы. Супы, содержащие антиоксидантные ингредиенты (например, имбирь, чеснок), способны поддерживать иммунную систему и облегчать состояние при бронхите и астме.

«Полезный суп должен быть низкокалорийным и легким — лучше выбирать супы на основе овощного бульона. Важно избегать добавления большого количества соли, иначе это может негативно сказаться на здоровье, особенно людей с гипертонией или заболеваниями почек», — отмечают врачи.

Если суп консервированный, где чрезмерно содержатся добавки, или приготовлен на жирном бульоне — это не очень полезно для здоровья, такой суп лишь окажется поставщиком лишних калорий. Несбалансированные супы также будут недостаточно сытными, лишенными необходимых для организма веществ, что заставит вас съесть больше, чем требовалось изначально.