Растительное молоко уже укрепило свои позиции, как альтернативный продукт для тех, кто по разным причинам избегает молока животного происхождения, к тому же оно отличается разнообразием вкусов и текстур. А какую пользу можно получить от растительного продукта?
Большинство видов растительного молока, особенно соевое и рисовое, содержат меньше насыщенных жиров по сравнению с коровьим молоком, что может быть ценно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и уровня холестерина.
Некоторые виды растительного молока, такие как миндальное или кокосовое, имеют в составе антиоксиданты, позволяющие бороться с окислительным стрессом в организме.
Виды растительного молока:
• соевое — изготавливается из соевых бобов, в нем много белка, часто содержит добавки кальция и витамина D;
• рисовое — легкое и сладковатое на вкус, хорошо подходит для людей с аллергией на соевые белки. Самого белка в нем мало;
• кокосовое — его любят за насыщенный вкус и кремовую текстуру. Содержит среднецепочечные триглицериды, важные для энергетического обмена;
• миндальное — легкое и ароматное, имеет в составе витамины E и A, но концентрация белка низкая;
• овсяное — обладает кремовой текстурой и сладким вкусом. Хорошо подходит для приготовления кофе и каш;
• гречневое — менее распространенное, но полезное, так как содержит много микроэлементов и антиоксидантов.
«Замена животного молока на растительное требуется людям с непереносимостью лактозы, которые страдают дискомфортом после употребления молочных продуктов, тем, кто имеет аллергию на белок коровьего молока, ведь растительное молоко безлактозно, а также сторонникам растительной системы питания», — сообщают диетологи.
Еще растительное молоко подходит людям, контролирующим массу тела. Калорийность различных видов молока может варьироваться. Обычно в коровьем молоке, особенно цельном, около 150 калорий на один стакан, в таком же количестве соевого молока — порядка 80—100, в миндальном (несладком) — примерно 30—50 калорий.