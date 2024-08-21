Кому подходит растительное молоко

Оно может использоваться при особенностях здоровья или желании похудеть

Растительное молоко уже укрепило свои позиции, как альтернативный продукт для тех, кто по разным причинам избегает молока животного происхождения, к тому же оно отличается разнообразием вкусов и текстур. А какую пользу можно получить от растительного продукта?

Большинство видов растительного молока, особенно соевое и рисовое, содержат меньше насыщенных жиров по сравнению с коровьим молоком, что может быть ценно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и уровня холестерина.

Некоторые виды растительного молока, такие как миндальное или кокосовое, имеют в составе антиоксиданты, позволяющие бороться с окислительным стрессом в организме.

Виды растительного молока:

• соевое — изготавливается из соевых бобов, в нем много белка, часто содержит добавки кальция и витамина D;

• рисовое — легкое и сладковатое на вкус, хорошо подходит для людей с аллергией на соевые белки. Самого белка в нем мало;

• кокосовое — его любят за насыщенный вкус и кремовую текстуру. Содержит среднецепочечные триглицериды, важные для энергетического обмена;

• миндальное — легкое и ароматное, имеет в составе витамины E и A, но концентрация белка низкая;

• овсяное — обладает кремовой текстурой и сладким вкусом. Хорошо подходит для приготовления кофе и каш;

• гречневое — менее распространенное, но полезное, так как содержит много микроэлементов и антиоксидантов.

«Замена животного молока на растительное требуется людям с непереносимостью лактозы, которые страдают дискомфортом после употребления молочных продуктов, тем, кто имеет аллергию на белок коровьего молока, ведь растительное молоко безлактозно, а также сторонникам растительной системы питания», — сообщают диетологи.

Еще растительное молоко подходит людям, контролирующим массу тела. Калорийность различных видов молока может варьироваться. Обычно в коровьем молоке, особенно цельном, около 150 калорий на один стакан, в таком же количестве соевого молока — порядка 80—100, в миндальном (несладком) — примерно 30—50 калорий.