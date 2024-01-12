Кому нужно проверить сердце при помощи велотренажера

Некоторым пациентам недостаточно обычной кардиограммы

Велоэргометрия входит в перечень наиболее распространенных нагрузочных тестов в кардиологии. Велоэргометром называется стационарный велосипед, на котором пациенту нужно крутить педали, чтобы врач оценил реакцию сердечно-сосудистой системы на увеличивающуюся рабочую нагрузку.

«На каждом этапе нагрузки измеряется артериальное давление, постоянно регистрируется ЭКГ, ведется непрерывный диалог с пациентом для оценки его клинического состояния», — информируют специалисты клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска.

Велоэргометрия показана:

• при подозрении на ишемическую болезнь сердца (ИБС), когда пациент жалуется на ухудшение переносимости физических нагрузок, боли в грудной клетке (особенно связанных с физической активностью);

• тем, кто входит в группу риска по развитию ИБС, — это пациенты старше 40 лет, водители, машинисты, работники авиационной отрасли;

• людям, перенесшим инфаркт миокарда, для определения толерантности к физической нагрузке.