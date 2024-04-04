Кому нужно принимать витамин C весной

День рождения витамина отмечают 4 апреля

В 1932 году 4 апреля американским ученым Чарльзом Гленом Кингом был выделен компонент из капусты, названный витамином С, а в 1933 году швейцарским ученым удалось его синтезировать.

Витамин С водорастворимый, и его накопление в организме почти невозможно, избытки выходят с мочой. Организм не вырабатывает и не запасает витамин С, потому человек нуждается в ежедневной норме вещества, равной 70—100 миллиграммам.

«Весной каждому человеку не хватает витамина С, он очень важен для укрепления иммунитета, поддержания в тонусе сосудов, а также эластичности и красоты кожи», — говорит главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Еще витамин C предупреждает появление в кишечнике канцерогенов, которые поступают при потреблении консервов и копченостей, а также нужен для обмена веществ.

Витамин C содержится в цитрусовых, черной смородине, землянике, брокколи, листовых зеленых овощах, брюссельской, белокочанной и цветной капусте, помидорах, болгарском перце, рябине, хурме, яблоках, абрикосах, персиках и даже картошке в мундире.

Прием витамина C в виде добавки нужно обсуждать с врачом после сдачи анализа.

Отметим, курение провоцирует разрушение витамина C в организме.