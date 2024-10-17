Кому нужна бариатрическая операция

Когда ожирение не побороть без хирургического лечения

Есть люди, которые не могут справиться с ожирением посредством традиционных способов — снижения калорийности рациона и физической активности. Тогда лишний вес делает вызов человеку, где проигранная битва может стоить не только здоровья, но и жизни. В таких тяжелых, в буквальном смысле, случаях на помощь приходит бариатрическая хирургия.

Ожирение — это хроническое прогрессирующее заболевание, определяемое по индексу массы тела (ИМТ), норма которого не превышает показатель в 25. Если ИМТ пациента более 35, врачи говорят о морбидном ожирении.

«Ожирение может быть самостоятельным заболеванием, а также синдромом, развившимся на фоне других болезней, но всегда ожирение сигнализирует о серьезных нарушениях обмена веществ. Людям с ожирением свойственно комплексовать из-за своего внешнего вида, но проблемы не только в облике, но и внутри организма, потому что ожирение становится триггером для формирования различных недугов», — говорит заведующий хирургическим отделением Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Александр Куватов.





Самыми серьезными осложнениями становятся сахарный диабет II типа и предиабетические расстройства углеводного обмена, сердечно-сосудистые заболевания, дислипидемия, синдром обструктивного апноэ сна, нарушения опорно-двигательной системы, злокачественные опухоли, неалкогольная жировая болезнь печени, репродуктивные проблемы, психологическая и социальная дезадаптации.

«Показанием к хирургическому лечению является ИМТ более 40кг/м2 либо ИМТ 3540 кг/м2 при наличии сопутствующих заболеваний — это сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, поражение суставов, ассоциированные психологические проблемы»,— отмечает доктор.

Если у вас или ваших близких имеется чрезмерный лишний вес, следует обратиться за медицинской помощью и оценить свое состояние — удастся ли похудеть благодаря диете и физнагрузке или придется делать операцию.

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