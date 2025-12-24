Кому нельзя наращивать ресницы

Делать это впервые перед важным событием не рекомендуется

Невзирая на то, что сегодня многие женщины решили вернуться к естественности, фанатки индустрии красоты не готовы отказаться от уже привычных способов модернизации своей внешности, например наращивания ресниц. Важно знать, что подобная процедура подходит не всем и, если вы еще никогда не наращивали ресницы, стоит ознакомиться с противопоказаниями к манипуляции, а также не делать этого перед важным событием во избежание нежелательных реакций. Кому стоит воздержаться от подобного улучшайзинга?

Это говорит, что вы в группе риска:

• аллергия — индивидуальная чувствительность к компонентам клея или искусственным материалам является абсолютным противопоказанием. Аллергикам процедура грозит раздражением слизистой оболочки глаз, покраснением, зудом и даже развитием конъюнктивита;

• заболевания глаз — наличие воспалительных процессов — блефарита, конъюнктивита, демодекоза, а также повышенное слезоотделение и синдром сухого глаза делают процедуру опасной. Она способна усугубить течение болезни и вызвать осложнения вплоть до потери зрения;

• проблемы с кожей — если кожа лица склонна к акне, угревой сыпи, экземе или дерматиту, контакт с искусственными материалами и клеящими составами может спровоцировать обострение заболевания;





• ослабленные собственные ресницы — женщинам с тонкими, ломкими натуральными ресницами лучше воздержаться от наращивания. Нагрузка искусственными волосками лишь усилит выпадение натуральных ресниц и приведет к истончению фолликулов;

• контактные линзы — постоянное ношение линз увеличивает риск развития аллергии и раздражения при наращивании, поскольку химический состав клея может взаимодействовать с материалом линз;

• хронические заболевания эндокринной системы — гормональные нарушения типа сахарного диабета и патологии щитовидной железы ослабляют организм, замедляя процессы регенерации тканей. Это повышает вероятность появления аллергической реакции и осложнений после процедуры.

Что делать, если хочется красивых ресниц? Для тех, кто желает подчеркнуть красоту взгляда безопасным способом, есть альтернатива: использование качественной туши и другой косметики для глаз, регулярный уход за собственными ресничками специальными средствами — сыворотками и маслами, стимулирующими естественный рост и укрепляющими волоски.

