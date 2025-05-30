Кому нельзя есть окрошку

У популярного летнего блюда имеются противопоказания

Окрошка многими людьми воспринимается как идеальное блюдо для употребления в жаркую погоду, но ее точно нельзя назвать легкой пищей, поэтому подходит она не для всех. Кому нельзя есть окрошку?

«Людям с гастритом и язвенной болезнью окрошка не рекомендуется: кислый квас и свежие овощи могут раздражать слизистую желудка и способствовать обострению заболеваний, как и наличие специй в окрошке. А при синдроме раздраженного кишечника окрошка усилит симптоматику в виде вздутия и дискомфорта», — говорят гастроэнтерологи.

При хронических заболеваниях печени и почек окрошка тоже нежелательна: она содержит ингредиенты, богатые белками и натрием, что может нагрузить поврежденные органы и ухудшить состояние здоровья.

Если у вас аллергия на какой-то из компонентов окрошки, блюдо также противопоказано по понятным причинам.

Для людей с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом и метаболическими нарушениями окрошка тоже не самая подходящая еда, а беременным и кормящим женщинам стоит употреблять окрошку с осторожностью.