Кому нельзя есть морковь по‑корейски

Из-за обилия специй блюдо подходит не всем

Даже, если человек не любит морковь, обычно к моркови по-корейски он не бывает равнодушен. Однако польза овоща в таком блюде может быть сведена к минимуму, если при приготовлении использовано много соли и сахара. Потому потребление моркови по-корейски должно быть умеренным, а кому-то и вовсе следует исключить это блюдо из своего рациона.

«При заболеваниях желудочно-кишечного тракта потребление моркови по-корейски нежелательно — специи могут вызывать раздражение слизистой оболочки, что усугубляет такие состояния, как гастрит или язва», — предупреждают гастроэнтерологи.

Высокое содержание соли в моркови по-корейски может повысить кровяное давление, потому людям с артериальной гипертонией следует быть осторожнее с этой закуской.

Если поставлен диагноз «сахарный диабет», также стоит избегать блюда или готовить его с минимальным количеством сахара.

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