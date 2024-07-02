Кому нельзя добавлять в чай молоко

Два напитка лучше не смешивать

Люди делятся на две категории: тех, что обожают пить чай с молоком, и тех, кто категорически против такого «коктейля». Так вот, в отличие от любителей «молочки», противники молока в чае получают от напитка пользу для сердечно-сосудистой системы.

«Чай богат антиоксидантами — катехинами, участвующими в противораковой защите и благотворном воздействии на сердце и сосуды. Молоком производится нейтрализация катехинов, значит, и эффекта нужного не оказывается», — говорят медики.

К тому же смешение чая и молока образует соединения, которые могут осложнять пищеварительные процессы, приводя к вздутию, тяжести и другому дискомфорту в животе.

Также молоко сокращает тонизирующее воздействие чая, то есть взбодриться этим напитком не удастся.

А еще молоко существенно повышает калорийность рациона, если чай с ним пьется по несколько раз в сутки — это может плохо отразиться на фигуре.

«Людям с фрактальной недостаточностью вообще следует отказаться от такого чая, также молоко не стоит доливать в чай, если диагностирована железодефицитная анемия, имеется острое течение заболеваний, поднялось давление или установлена артериальная гипертония», — отмечают врачи.

При отсутствии противопоказаний и любви к чаю именно с молоком напиток допустим, но желательно соблюдать норму при его потреблении.