Кому нельзя делать лазерную коррекцию зрения

Существуют абсолютные и относительные противопоказания

Лазерная рефракционная хирургия является эффективным методом восстановления зрительных функций, однако существует ряд противопоказаний, при наличии которых проведение процедуры невозможно или нежелательно. Все пациенты, собирающиеся сделать такую операцию, проходят тщательное обследование и консультацию врача, где специалист определяет доступность выполнения вмешательства, оценивая состояние органов зрения, иные индивидуальные особенности здоровья и вероятные риски. Кому может быть противопоказана лазерная коррекция зрения?

«В числе абсолютных противопоказаний возраст младше 18 лет — организм ребенка продолжает расти и развиваться, включая органы зрения. Лазерная коррекция проводится только после завершения формирования глазного яблока. Верхней возрастной границей может стать возраст 45 лет, когда случается начало естественных изменений в хрусталике — пресбиопии», — сообщают офтальмохирурги.

Не проводят коррекцию беременным и кормящим женщинам. Операция возможна лишь при стабилизации гормонального фона.

Не представляют возможности для проведения операции заболевания роговицы глаза, такие, как кератоконус — деформация роговицы, синдром сухого глаза тяжелой степени, инфекции и воспаления роговицы — кератиты, конъюнктивиты; катаракта — дегенеративное помутнение хрусталика препятствует эффективному воздействию лазера на роговицу; отслойка сетчатки — нарушение целостности сетчатой оболочки глаза требует предварительного лечения перед проведением лазерной коррекции.





«При синдроме хронической усталости пациенту также может быть отказано в операции, поскольку физическое истощение организма снижает способность тканей восстанавливаться после хирургического вмешательства. Иммунодефицитные состояния тоже не допускают подобного, ведь ослабленная иммунная система увеличивает риск осложнений после операции. Как и психические расстройства, потому что нестабильное психоэмоциональное состояние пациента способно негативно отразиться на процессе реабилитации», — говорят врачи.

С диабетическим макулярным отеком тоже не проводят коррекции — повреждение центральной зоны сетчатки затрудняет достижение оптимального результата. Общее тяжелое состояние здоровья, например сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хронические инфекции являются значительными факторами риска.

В списке относительных противопоказаний значится нестабильность рефракции — если зрение меняется в течение последних двух лет, операция откладывается до устойчивости показателей; высокая степень близорукости — это −10 диоптрий и выше — здесь необходим тщательный расчет глубины воздействия лазера и оценка толщины роговицы; средняя и высокая степень астигматизма — это +/−4 диоптрии и выше, когда требуется индивидуальный подбор методики коррекции; синдром сухого глаза легкой и средней тяжести — нужно предварительное лечение и нормализация слезопродукции; аллергия на препараты местного анестетика — следует подобрать альтернативные методы обезболивания.

Читайте также: Десять причин для записи к окулисту.

Смотрите еще: У кого может произойти отслойка сетчатки.

Это тоже интересно: Плохое зрение угнетает работу мозга.