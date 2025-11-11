Лазерная рефракционная хирургия является эффективным методом восстановления зрительных функций, однако существует ряд противопоказаний, при наличии которых проведение процедуры невозможно или нежелательно. Все пациенты, собирающиеся сделать такую операцию, проходят тщательное обследование и консультацию врача, где специалист определяет доступность выполнения вмешательства, оценивая состояние органов зрения, иные индивидуальные особенности здоровья и вероятные риски. Кому может быть противопоказана лазерная коррекция зрения?
«В числе абсолютных противопоказаний возраст младше 18 лет — организм ребенка продолжает расти и развиваться, включая органы зрения. Лазерная коррекция проводится только после завершения формирования глазного яблока. Верхней возрастной границей может стать возраст 45 лет, когда случается начало естественных изменений в хрусталике — пресбиопии», — сообщают офтальмохирурги.
Не проводят коррекцию беременным и кормящим женщинам. Операция возможна лишь при стабилизации гормонального фона.
Не представляют возможности для проведения операции заболевания роговицы глаза, такие, как кератоконус — деформация роговицы, синдром сухого глаза тяжелой степени, инфекции и воспаления роговицы — кератиты, конъюнктивиты; катаракта — дегенеративное помутнение хрусталика препятствует эффективному воздействию лазера на роговицу; отслойка сетчатки — нарушение целостности сетчатой оболочки глаза требует предварительного лечения перед проведением лазерной коррекции.
«При синдроме хронической усталости пациенту также может быть отказано в операции, поскольку физическое истощение организма снижает способность тканей восстанавливаться после хирургического вмешательства. Иммунодефицитные состояния тоже не допускают подобного, ведь ослабленная иммунная система увеличивает риск осложнений после операции. Как и психические расстройства, потому что нестабильное психоэмоциональное состояние пациента способно негативно отразиться на процессе реабилитации», — говорят врачи.
С диабетическим макулярным отеком тоже не проводят коррекции — повреждение центральной зоны сетчатки затрудняет достижение оптимального результата. Общее тяжелое состояние здоровья, например сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хронические инфекции являются значительными факторами риска.
В списке относительных противопоказаний значится нестабильность рефракции — если зрение меняется в течение последних двух лет, операция откладывается до устойчивости показателей; высокая степень близорукости — это −10 диоптрий и выше — здесь необходим тщательный расчет глубины воздействия лазера и оценка толщины роговицы; средняя и высокая степень астигматизма — это +/−4 диоптрии и выше, когда требуется индивидуальный подбор методики коррекции; синдром сухого глаза легкой и средней тяжести — нужно предварительное лечение и нормализация слезопродукции; аллергия на препараты местного анестетика — следует подобрать альтернативные методы обезболивания.
Читайте также: Десять причин для записи к окулисту.
Смотрите еще: У кого может произойти отслойка сетчатки.
Это тоже интересно: Плохое зрение угнетает работу мозга.