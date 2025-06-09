Кому не нужно отказываться от одеяла летом

В жаркие дни выбирайте дышащие постельные принадлежности

Известно, что сон под плотным и тяжелым одеялом наступает быстрее, но что делать с таким одеялом летом? В теплый сезон постельные принадлежности все же рекомендуется сменить.

«В жаркую погоду использование тяжелого одеяла может привести к перегреву и нарушению терморегуляции, что негативно скажется на качестве сна. Постельное белье летом должно быть из легких и дышащих материалов — хлопка или льна, пропускающих воздух и сохраняющих комфорт, а вместо одеяла можно укрывать одним пододеяльником», — говорят терапевты.

Если вы из тех, для кого одеяло служит психологической защитой, создавая эффект «объятия», снижая тревожность и улучшая сон, не отказывайтесь от одеяла полностью, просто замените его облегченным вариантом.

Еще летом особенно важно для хорошего сна создать в спальне благоприятную обстановку за счет поддержания комфортной температуры и влажности воздуха.