Кому чаще снятся кошмары

И что больше всего пугает людей во сне

Ученые выяснили, что чаще всего люди страшатся в своих сновидениях падения, преследования, паралича, опоздания и смерти близкого человека.

«Ночной кошмар не относится к физиологическим расстройствам. Длится он порядка нескольких минут и на 65—70% является отображением событий, связанных у человека с негативными эмоциями», — сообщают специалисты.

В среднем кошмарный сон может посещать единожды в месяц. Очень редко страшные сны видят малыши до пятилетнего возраста, а вот чаще с плохими сновидениями сталкиваются младшие школьники и люди 25—65 лет.

«Наиболее повышенный эпидемиологический показатель демонстрируют творческие личности и пациенты с шизофренией или депрессией. Средняя распространенность в общей популяции набирает 5%», — информируют медики.

Современная психиатрия находит факторы возникновения кошмаров в переживании психотравмирующих событий, посттравматическом стрессовом расстройстве, острой стрессовой реакции либо высокой степени моральной усталости.