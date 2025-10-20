Компьютерная клавиатура может быть рассадником кишечной палочки

Каким образом около техники появляется инфекция

Если вы часто едите за своим рабочим столом прямо над клавиатурой, вы создаете благоприятную среду для размножения бактерий и даже рискуете пострадать от кишечной палочки.

Патоген обладает хорошей живучестью и способен оставаться на рабочей поверхности в течение нескольких недель. В случае, когда компьютер используется не одним человеком, опасность инфицирования становится выше, ведь не только из-за употребления пищи за рабочим местом, но и по причине плохо вымытых после туалета рук можно занести на клавиатуру инфекционные агенты.

«Подозрение о заражении кишечной палочкой может появиться на фоне высокой температуры, рвоты, ломоты в мышцах и диареи», — сообщают инфекционисты.

Для предотвращения распространения кишечной палочки важно соблюдать ряд простых профилактических мер:

• регулярно мыть руки перед использованием компьютера, особенно после посещения туалета;

• использовать антисептические средства для обработки рук;

• периодически протирать клавиатуру антибактериальными салфетками или специальными средствами для очистки техники;

• избегать приема пищи непосредственно над клавиатурой;

• обучать сотрудников правилам гигиены и проводить регулярную уборку рабочих мест.

