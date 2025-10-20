Если вы часто едите за своим рабочим столом прямо над клавиатурой, вы создаете благоприятную среду для размножения бактерий и даже рискуете пострадать от кишечной палочки.

Патоген обладает хорошей живучестью и способен оставаться на рабочей поверхности в течение нескольких недель. В случае, когда компьютер используется не одним человеком, опасность инфицирования становится выше, ведь не только из-за употребления пищи за рабочим местом, но и по причине плохо вымытых после туалета рук можно занести на клавиатуру инфекционные агенты.

«Подозрение о заражении кишечной палочкой может появиться на фоне высокой температуры, рвоты, ломоты в мышцах и диареи», — сообщают инфекционисты.

Для предотвращения распространения кишечной палочки важно соблюдать ряд простых профилактических мер:

• регулярно мыть руки перед использованием компьютера, особенно после посещения туалета;

• использовать антисептические средства для обработки рук;

• периодически протирать клавиатуру антибактериальными салфетками или специальными средствами для очистки техники;

• избегать приема пищи непосредственно над клавиатурой;

• обучать сотрудников правилам гигиены и проводить регулярную уборку рабочих мест.

