Комбинированное курение обычных и электронных сигарет в разы приближает рак

Бросать привычку посредством вейпа — плохая затея

Некоторые курильщики, желая избавиться от зависимости, переходят от традиционных сигарет к электронным. Однако вместо постепенного отказа от курения начинают дымить еще чаще, сменяя обычную сигарету вейпом и наоборот и подвергая свой организм серьезной опасности.

«Совмещение курения обычных и электронных сигарет в четыре раза повышает риски столкнуться с онкологией легкого. Вейпами увеличивается канцерогенность привычных сигарет», — сообщается о новом исследовании ученых.

Всем хорошо известно о негативном влиянии сигарет на организм, а вот о количестве химикатов в электронных устройствах люди все еще не очень задумываются.

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