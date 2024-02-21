Количество патогенов на деньгах способно спровоцировать эпидемию

После взаимодействия с купюрами и монетами нужно хорошо мыть руки

Ученые изучили всех, кто «любит» деньги. Нет, предметом исследования стали не люди, а микроорганизмы, заселяющие банкноты и монеты. Оказалось, что наличия патогенов, расположенных на одной купюре, вполне достаточно для зачина маленькой эпидемии.

«На сторублевых купюрах обнаружено целых 34 вида патогенных микроорганизмов, способных вызвать туберкулез, пневмонию, менингит и прочие недуги. В наибольшем количестве те бактерии, которые связаны с акне, угревой сыпью и другими кожными воспалениями, а также микроорганизмы, ассоциированные с вагинальным трактом, микробы ротовой полости и болезнетворных вирусов», — сообщается об исследовании.

На каждом американском долларе «жильцов» еще больше — около 400 видов опасных патогенов.

В лидеры по «заразности» выбились бразильские реалы — на них найдено свыше 3000 микробных родов.

Тем, кто еще не расстался с привычкой рассчитываться наличными, стоит задуматься о своей безопасности — все же на индивидуальной карте такое разнообразие вряд ли найдется. Хотя руки с мылом нужно мыть и после ее использования.