Когда ждать бригаду скорой по несколько часов нормально

Или чем скорая отличается от неотложки

Если случается серьезно встревожиться за свое здоровье или самочувствие близких, мы тянемся к телефону, чтобы набрать «03» и вызвать скорую помощь. Однако многие люди не знают, кто впоследствии приезжает к ним на этот вызов — скорая или неотложка, а может, и вовсе реанимационная машина? Давайте разберемся, а заодно и уточним, почему ждать бригаду несколько часов иногда нормально.

«Реанимация приезжает на вызов в критических ситуациях: клиническая смерть, пациент без сознания, подозрение на разрыв аневризмы аорты, тромб, эпилептический или астматический приступ, анафилактический шок, отек Квинке, тяжелые травмы, в том числе головы, все виды шоковых состояний, нарушения мозгового кровообращения, тяжелые отравления, ожоги», — разъясняет главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

То есть реанимация мчится к человеку, когда есть угроза жизни и требуются экстренные меры по спасению, когда на счету буквально каждая минута.

«В службу скорой помощи передают вызовы, в которых была получена информация о прямой, но не экстренной угрозе для жизни — это нарушения сознания, дыхания, психические расстройства, нарушение работы системы кровообращения, травмы, ожоги, кровотечения, роды, угрозы выкидыша», — информирует доктор.

А вот в неотложку вызов отправят, если у человека обострилась хроническая патология или случился приступ какой-то болезни без угрозы для жизни, но при этом пациент сам не может добраться до врача.

Из чего становится понятно, что у каждой из этих служб разное время реагирования: самой оперативной является, конечно, реанимация, а вот неотложка может приехать в течение 12 часов. Так что при наборе «03» следует четко описывать симптомы, которые наблюдаются у больного, и уточнять, какая из служб приедет на вызов.