Когда за ленью маскируется болезнь

Если апатия продолжительна, нужно посетить врача

Всем нам хочется порой валяться на диване и ничего не делать. Такой энергосберегающий режим позволяет восстановиться и с новыми силами приступить к делам и работе. Специалисты считают, что ленивое состояние в случае накопления усталости может длиться от 7 до 14 дней. Если же апатичность затягивается на более долгий срок, стоит исключить вероятную болезнь.

«Часто за ленью может скрываться астения — при этом болезненном состоянии человек замечает у себя особую утомляемость, перепады настроения, проблемы со сном. Астения обычно выступает как сопутствующее нарушение, не являясь самостоятельным расстройством. Зимой астения нередко развивается как осложнение после простуды или вируса», — объясняют терапевты.

Другая причина может быть в сахарном диабете II типа, с этой болезнью также человек мучается жаждой, одышкой, сниженной активностью.

«Хроническую усталость выделяют в число ключевых признаков и онкологического процесса, порой именно этот симптом заставляет искать у пациента рак. Также усталость будет сопровождаться другим ярким признаком онкологии — беспричинным снижением массы тела», — говорят медики.

Усталыми обычно чувствуют себя и те люди, у которых всегда понижено артериальное давление. Гипотония, как и гипертония, также может требовать лечения. Понаблюдайте за показателями в течение двух недель: если давление явно понижено, посетите доктора. При гипотонии еще страдают от вялости, нарушения терморегуляции, головной боли и тошноты. Спровоцирована гипотония бывает болезнью сердца и сосудов либо сбоем другой системы или выступает наследственной историей.

Самостоятельно справиться с «ленью» помогут нормализация сна, ежедневные прогулки, регулярные физические упражнения, избегание стресса и здоровая пища. Если все принятые меры окажутся неэффективными, вам точно нужно провериться в клинике.