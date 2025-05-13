Когда водой можно отравиться

Некоторые зожники впадают в крайность, потребляя жидкость

Отравление водой, также известное как водная интоксикация или гипонатриемия, происходит, когда в организме нарушается баланс электролитов из-за чрезмерного потребления воды. Это состояние может привести к серьезным последствиям, включая отек мозга и даже смерть.

Отравление водой возникает, когда человек выпивает слишком большое количество жидкости за короткий промежуток времени. Это может произойти в следующих случаях:

• спорт и физическая активность — люди, занимающиеся интенсивными физическими упражнениями, иногда излишне усердствуют с потреблением воды в надежде предотвратить обезвоживание;

• психические расстройства — некоторые люди с психическими заболеваниями, такими как психоз или шизофрения, могут испытывать непреодолимое желание пить воду (полидипсию);

• конкурсы на выпивание воды — иногда люди даже участвуют в соревнованиях, где необходимо выпить большое количество воды за короткий срок, что способно привести к отравлению.

«Опасное количество воды будет варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, уровня физической активности и климатических условий. Однако в целом употребление более одного литра воды в час на протяжении нескольких часов может вызвать риск водной интоксикации. В определенных случаях, если в течение нескольких часов выпить более 3—4 литров воды, это может привести к проблемам с электролитами», — информируют терапевты.





Чрезмерное употребление воды может вызвать следующие последствия:

• гипонатриемию — это состояние возникает, когда уровень натрия в крови становится слишком низким. Натрий играет важную роль в поддержании баланса жидкости в клетках и тканях. При его недостатке клетки начинают набухать, что может спровоцировать серьезные осложнения;

• отек мозга — избыток воды опасен увеличением объема жидкости в мозге, что чревато отеком, головными болями, спутанностью сознания, судорогами и даже комой;

• сердечно-сосудистые проблемы — гипонатриемия нарушает сердечный ритм и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

• смерть — в тяжелых случаях чрезмерное потребление воды оборачивается летальным исходом.

Чтобы избежать водной интоксикации, пейте воду в умеренных количествах, особенно во время физической активности. Обращайте внимание на ощущение жажды и не заставляйте себя пить, если не испытываете в этом потребности. Воспользуйтесь спортивными напитками, содержащими электролиты, если вы занимаетесь интенсивными тренировками или находитесь в условиях жары.