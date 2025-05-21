Когда вам нужно «дофаминовое голодание»

Зачем человеку дофамин и как им управлять

Дофамин является химическим веществом, которое производится в головном мозге и занимается передачей сигналов от одних нейронов к другим, также он задействован в системе вознаграждения.

Дофамин оказывает влияние:

• на мотивацию — он нужен для постановки и достижения целей;

• удовольствие — благодаря веществу мы получаем удовлетворение от того, чего смогли достичь;

• обучение и память — с ним формируются наши привычки;

• концентрацию — сказывается на способности заострять внимание на чем-либо;

• двигательную активность — им регулируется координация движений каждой части тела.





Если дофамина в организме недостаточно, человек станет апатичным без желания чем-либо заниматься, он начнет страдать от депрессии и тревожности, не будет способен радоваться жизни, а сама жизнь ухудшится из-за прокрастинации — когда тяжело взяться даже за исполнение простых дел. Также возникнут проблемы с памятью и концентрацией, сложности в сосредоточении, появятся риски развития болезни Паркинсона (формирование недуга связывают с внушительным недостатком производства дофамина и последующим угнетением двигательных функций).

Для повышения дофамина стоит приобщиться к регулярной физической нагрузке (хватит и получаса ежедневных упражнений) либо заняться медитацией и практикой глубокого дыхания. При отсутствии противопоказаний освойте технику контрастного душа, займитесь творчеством и получайте новый положительный опыт, будьте социально открытыми, полноценно спите.

Кому полезно «дофаминовое голодание»? Люди, которые на постоянной основе стимулируют свой дофамин вкусной едой, просмотром сериалов, мониторингом соцсетей, сталкиваются с понижением чувствительности к веществу. Это вызывает те же проблемы, что при недостатке дофамина. Потому периодически рекомендуется разгружаться, устраивая себе «дофаминовое голодание». Допустим, на сутки вы отказываетесь от своих привычных «радостей», чтобы система вознаграждения смогла перезагрузиться, либо снижаете количество получаемого «допинга», чтобы не «забить рецепторы» и не потерять чувствительность к дофамину.