Когда точно нужно удалять зуб

Что стоит учесть после процедуры

Удаление зуба — это крайняя мера, к которой стоматологи прибегают лишь в случае серьезных показаний, когда невозможно провести эффективное лечение другими методами.

Абсолютным показанием к удалению зуба является нарастающий воспалительный процесс, несмотря на оказываемую помощь.

«Удаление производится и при разрушении зуба — при сильно запущенном кариесе, пульпитах и периодонтитах восстановить поврежденный зуб бывает невозможно. В этом случае удаление позволит предотвратить заражение и разрушение соседних зубов», — говорит стоматолог-хирург стоматологического отделения № 1 клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Замир Тагиев.

Тяжелые формы пародонтита приводят к появлению подвижности зуба. В таких случаях его удаление бывает необходимо для сохранения здоровья десен и других зубов.

«Удаляются и ретинированные зубы — находящиеся внутри челюсти, под десной. Эти зубы не могут сами прорезаться и оказывают давление на соседние здоровые единицы ряда, что провоцирует их повреждение», — отмечает специалист.

Зуб удаляют и при сверхкомплектности — это часто требуется при ортодонтическом лечении, если зуб мешает выравниванию всего ряда.

Перед установкой мостовидных протезов или имплантов иногда тоже приходится удалить зуб, который мешает правильному выполнению процедуры.





Что делать после удаления зуба:

• находящиеся во рту тампоны убрать через 20 минут;

• в течение двух часов воздержаться от приема пищи;

• в день удаления не употреблять горячей и острой пищи, алкоголя, не курить;

• не трогать лунку удаленного зуба языком, пальцами и не полоскать;

• после удаления рекомендуется принять обезболивающее средство для профилактики болевого синдрома;

• не греть пораженную щеку грелкой или компрессом, а прикладывать к челюсти со стороны удаления холод через полотенце по 15 минут 3 раза в день;

• в течение пяти суток избегать физических нагрузок, переохлаждения, перегрева;

• при появлении сильных болей и нарастании воспаления незамедлительно обратиться к стоматологу.

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