Когда термобелье способно вызвать мужское бесплодие

Утепляться нужно разумно

Ношение термобелья зимой спасает организм от холода, однако мужчинам следует проявить осторожность при использовании таких элементов одежды и не допускать перегрева области малого таза.

Надевать термобелье разумно, если предстоит длительное время находиться на улице. Если же вы после непродолжительного пребывания на открытом воздухе оказываетесь надолго в транспорте или помещении, такое утепление станет губительным для репродуктивного здоровья.

«Мужские яички не просто так расположены вне брюшной стенки — органам для сохранения здоровья необходима температура меньшая, нежели у всего тела, достаточно 35—36°C. Поэтому это место никогда нельзя перегревать, иначе есть риски появления проблем с гормональным фоном, нарушения сперматогенеза и таких неприятностей, как опрелости или контактный дерматит», — предупреждают урологи.

Повышенная температура в области гениталий сказывается на качестве эякулята и может стать причиной возникновения мужского бесплодия.

Отметим, при необходимости долгого нахождения на улице в холодную погоду термобелье обязательно, иначе можно столкнуться с болезнями мочеполовой системы.