Когда тело человека начинает пахнуть старостью

Проблема не имеет связи с гигиеной

Каждый человек уникален. Неповторимым является даже запах тела, формирующийся при большом спектре соединений. Аромат человека может быть едва уловимым, но иногда тело приобретает выраженный запах, причем неприятный. Это бывает связано не только с отсутствием гигиены или болезнью, но и особым веществом в нашем организме.

Почему возраст придает человеку запах старости? Причина в увеличивающейся в теле концентрации компонента 2-ноненаль.

«Вещество 2-ноненаль нечасто выявляется у людей до 40 лет, а вот после этого рубежа оно встречается у 69% людей, и заметнее геронтологический аромат делается после 50. Если разложить запах на составляющие, там угадываются старая помада, свечной воск, рыба, смола, гречневая каша», — сообщают одорологи.

Выделение 2-ноненаль происходит при окислительном разложении ненасыщенных жирных кислот омега-7, которые содержит кожное сало человека. Предполагаемая причина этого видится ученым в том, что с возрастом снижается антиоксидантная защита кожи, ее угасание усиливает запахи от тела, которые могут досаждать даже при соблюдении гигиенических норм. Огорчает и то, что 2-ноненаль водой растворить сложно.

С профилактической целью рекомендуется, конечно же, продолжать следить за собой и ежедневно мыться, иначе ситуация ухудшится. Также важно быть физически активным и правильно питаться — сократить сахар и насыщенные жиры, добавить воду и свежие натуральные продукты. Необходимо регулярно менять одежду на чистую, перестилать кровать свежим бельем не реже раза в неделю и устраивать проветривания в доме несколько раз в день.