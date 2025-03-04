Когда слизь в стуле указывает на патологию

При каких условиях ее повышенное количество считается нормой

Кишечник человека выстилает тонкая и нежная слизистая оболочка, для защиты которой нужна слизь. К тому же она важна для облегчения транспортировки пищевых комочков по тракту и обеспечения для кишечной флоры среды, способствующей увеличению количества ценных для нее бактерий. Но может ли слизь выделяться при дефекации? Нормально это или говорит о патологии?

«Раз выработка слизи естественна для кишечника, то и периодически замечать ее в стуле вполне нормально. Так, новорожденные и грудные дети часто испражняются с примесями слизи, обусловлено это еще незрелой пищеварительной системой и привыканием к изменениям в питании. И если у ребенка все в порядке с аппетитом, весом и самочувствием, нет каких-то тревожных симптомов, беспокоиться не о чем», — говорят гастроэнтерологи.

У взрослых от смены рациона тоже может стать больше слизи в стуле, например при активном потреблении продуктов с клетчаткой, жирного или молочного.

При заболевании респираторной инфекцией слизь из верхних дыхательных путей может перейти в ЖКТ и выйти при дефекации. С началом выздоровления все придет к норме.





Временные расстройства пищеварения также нередко сопровождаются большей концентрацией слизистых выделений в кале.

«Когда слизи становится много, она меняет свою консистенцию и цвет, нужно обратиться к врачу. Тем более если вы сталкиваетесь также с болями в животе, повышенным метеоризмом, диареей или запорами, лихорадкой, следами крови в каловых массах», — предупреждают специалисты.

Прозрачность слизи говорит о норме. Если слизь будет желтой, вероятно, есть нарушения в переваривании жиров или в организм занесена инфекция. При зеленой слизи также нужно исключить инфекционный процесс, еще она бывает при лечении антибиотиками. При следах красной или черной слизи нужно срочно пройти диагностику — такие оттенки типичны для кровотечений и серьезных патологий.

Повышенная выработка слизи бывает при бактериальных или вирусных инфекциях, паразитарных инвазиях, хронических воспалительных заболеваниях кишечника, гастрите, синдроме раздраженного кишечника, пищевой непереносимости или пищевой аллергии, анальных трещинах или геморрое, приеме антибиотиков, полипах или опухолях.

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