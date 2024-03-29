Когда шоколад бывает полезен для кожи

Продукт может сохранить молодость

Подросткам, у которых есть высыпания на лице, часто приходится слышать от взрослых, что сладкое портит состояние кожи. Однако совсем отказываться от любимого шоколада вовсе необязательно, а качественным темным шоколадом, который считается «суперпродуктом», можно помочь своей коже в любом возрасте.

«Шоколад богат витаминами А, В1, В2, С, D, Е, РР и микроэлементами железом и кальцием, помогающими удерживать влагу в коже, улучшать цвет лица и препятствовать старению», — говорят медики.

В темных сортах шоколада также в большом количестве содержатся флавонолы — эти антиоксиданты препятствуют разрушительному воздействию на кожу ультрафиолета, провоцирующего морщины и пигментацию. Еще в шоколаде есть какао-масла, профилактирующие обострения у пациентов с экземой и псориазом.

Чтобы получить пользу, выбирайте шоколад, содержащий какао в концентрации от 70%, и ешьте его умеренно.