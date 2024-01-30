Когда ребенку можно гулять одному

Что должны знать дети, когда идут на улицу без взрослых

Когда отпустить ребенка гулять одного без присмотра взрослых, каждый родитель решает сам. И влияет на это немало факторов, в первую очередь возраст ребенка, его зрелость, место жительства (является ли двор закрытым или открытым, в деревне или городе проживает семья) и прочее.

«Как правило, детей начинают отпускать одних на улицу с десяти лет, но здесь решение принимается каждой семьей индивидуально: важно, чтобы местность была безопасной, а ребенок имел способности к принятию решений и следованию родительским инструкциям», — говорят педагоги.

Прежде чем отпустить чадо на улицу без сопровождения старших, убедитесь, что ваш ребенок знает, как и у кого можно просить помощи, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, что ребенок выучил свой адрес и номер телефона хотя бы одного из взрослых членов семьи.

Обязательно обговорите свод правил и ограничений — допустим, ребенок должен гулять только в пределах двора и только ограниченное время, а также обсудите то, чего категорически нельзя делать на улице, — это должно касаться не только безопасности вашего ребенка, но и его окружения (других детей, животных, конструкций на детской площадке).