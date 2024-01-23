Когда прием статинов опасен

Пациент должен рассказать врачу все о своем здоровье

Иногда у пациента холестерин добирается до таких высоких значений, что врачу ничего не остается, как назначить больному статины. Эти препараты придется пить пожизненно, потому для статинотерапии должны быть серьезные основания. Однако бывают случаи, когда опасность для человека представляют сами статины.

«Если повышена чувствительность к таким компонентам препарата, как розувастатин, аторвастатин, питавастатин или иной, при непереносимости лактозы, дефиците лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбции (в таблетках содержится лактоза) у больного, или у пациента активная фаза болезни печени, прием статинов противопоказан», — объясняют медики.

Нельзя статины и при выраженном нарушении функционирования почек, например, если КК менее 30 мл/мин. КК — это клиренс креатинина, он показывает, сколько крови почкам удается очищать от креатинина каждую минуту.

При миопатии, когда мышечные волокна не выполняют свою функцию как нужно, статины также под запретом.

Женщины во время беременности и периода лактации тоже не могут получать такое лечение.

И еще пациенты, предрасположенные к развитию миотоксических осложнений.

Когда врач назначает вам какое-то лечение, он должен быть досконально проинформирован о вашем состоянии, чтобы терапия была лишь на пользу.