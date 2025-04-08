Когда причиной болей в сердце являются нервы

Иногда люди ставят себе ошибочный диагноз

В случаях, когда пациентов, жалующихся на сердечную симптоматику, обследуют, но не находят нарушений в работе миокарда, поднимается вопрос о кардионеврозе.

Кардионеврозом, или нейроциркуляторной дистонией по кардиальному типу, называется вид невроза, для которого характерно отсутствие органических поражений сердечной мышцы, при этом с имеющимися ощущениями, свойственными кардиологическим заболеваниям.

«У таких людей все в порядке в работе сердца, но сбоящая вегетативная нервная система вынуждает мозг воспринимать обычные сигналы как нечто угрожающее, приводящее к ложным тревожным ощущениям. Обычно кардионевроз развивается при дисбалансе симпатической и парасимпатической нервных систем, что и оборачивается чрезмерным реагированием организма на стрессовое воздействие», — говорят кардиологи.





Кардионевроз может развиться от хронического стресса, эмоционального потрясения, переутомления и недосыпа, гормональных изменений в организме, частого потребления кофеинсодержащих, алкогольных и энергетических напитков, мнительности и ипохондрии.

Симптоматика кардионевроза схожа с клинической картиной сердечного приступа, что становится поводом для дополнительных переживаний и опасений человека. Но важно не забывать, что при кардионеврозе эти проявления не сопряжены с реальными поражениями сосудов или самой мышцы.

«При кардионеврозе появляется колющая или ноющая либо не имеющая конкретной локализации боль в области сердца, учащается сердечный ритм, кажется, будто сердце замирает, человеку не хватает воздуха, в горле будет ощущение кома, пострадавший потеет и дрожит, у него кружится голова, он слаб, имеет место паническая атака», — информируют врачи.





Как же отличить невроз от реальной проблемы с сердцем? Пациенту с неврозом не помогает принятый нитроглицерин, а в случае со стенокардией препарат эффективен. Боли в груди, вызванные неврозом, не возникают на фоне физических нагрузок, если же у человека ишемия, то движение станет причиной плохого самочувствия. Когда у человека только кардионевроз, его ЭКГ, УЗИ сердца и анализы не покажут органических изменений. Стрессовые переживания усиливают симптоматику невроза, а покой ее ослабевает.

Кардионевроз не станет причиной сердечно-сосудистой катастрофы, но он способен худшим образом отразиться на качестве жизни. У человека формируется страх столкнуться с очередным приступом, что негативно для состояния психики и может послужить поводом для развития ипохондрии. К тому же при кардионеврозе выше риски сделаться подверженным бессоннице, депрессии, социальной изоляции.

Когда врач выставляет диагноз «кардионевроз», нужно привести в порядок свою нервную систему. Не идите на поводу у возникающих симптомов, иначе проявления усугубятся. Освойте методики управления своим стрессом — это может быть дыхательная гимнастика, полноценный сон, физическая активность, информационный детокс, полезное увлечение, приносящее удовольствие. Не исключено, что может понадобиться и медикаментозная поддержка, поэтому с признаками кардионевроза обязательно обсудите с врачом вашу терапию.