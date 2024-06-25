Когда при головной боли нужно звонить в скорую

Симптом бывает очень опасен

Не только стресс, раздражение или усталость способны привести к головной боли — порой причина приступа бывает настолько серьезной, что требуется медицинская помощь. Так, если принимаемые нестероидные противовоспалительные препараты не оказывают нужного эффекта, пора на обследование, как и при настойчивой и всегда локализованной в одном месте боли.

«Головная боль, сопровождаемая тошнотой, головокружением или рвотой, — сигнал к вызову специалистов. Скорее звонить медикам нужно, если у человека отмечается угнетенность сознания», — предупреждают неврологи.

Голова также может болеть при синусите, гипертонической болезни, проблемах с шейным отделом позвоночника или глазами, на фоне гормональных изменений, присущих женщинам, а еще от неправильного питания и обезвоживания.