Когда пора использовать антивозрастную косметику

Определен лучший для этого период

Поскольку после 30 лет наблюдается снижение синтеза коллагена на 1 процент ежегодно, покровы утрачивают упругость, а морщинки становятся заметнее, косметологи рекомендуют начинать антивозрастной уход за кожей в период 30—35 лет.

«С 30 лет необходимо пополнять запасы структурных белков и стимулировать их выработку извне. Конечно, назначение определенных составов происходит с учетом клинической картины, потому что признаки хроностарения порой визуализируются и в более молодом возрасте, что может быть определено генетикой, неблагоприятной экологической обстановкой, вредными привычками», — информирует косметолог Ирина Леонгардт.

Чаще антивозрастная косметика располагает в составе витаминами, фруктовыми кислотами, пептидами, факторами роста, антиоксидантами, увлажнителями и гидрофиксаторами. Косметика с пометкой Anti Age направлена на работу не только с морщинами (кстати, они могут отсутствовать и в 35 лет), но и с процессами, протекающими в более глубоких слоях дермы.





Что же там происходит? Идет утолщение эпидермиса, поскольку отшелушивание клеток рогового слоя притормаживается. Возникающий дефицит гиалуроновой кислоты и натурального увлажняющего фактора приводит к тому, что влага хуже удерживается эпидермисом. В дерме отмечается замедление синтетической активности фибробластов, занимающихся синтезом коллагена, эластина и других структур дермального матрикса. В результате глубокого повреждения клеток ультрафиолетовыми лучами, гормональными нарушениями и прочими факторами наблюдается появление первых пигментных пятен.

«Компонентам антивозрастной косметики под силу сдержать данные процессы, но предотвратить их невозможно, ведь к возрасту 40 лет программируется сокращение регенераторного потенциала кожи», — говорит специалист.

Распрощаться с глубокими морщинами, гравитационным птозом, серьезными пигментными пятнами и прочими проявлениями увядания кожи можно лишь при помощи медицинской косметологии, где задействованы высокотехнологичное оборудование и инъекционное сопровождение.