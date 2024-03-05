Когда от утренней зарядки может быть вред

При некоторых болезнях активность нужно согласовать с врачом

Движение — это жизнь, и медики рекомендуют нам заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. Но есть случаи, когда активность именно в утреннее время бывает не очень полезной организму.

«Заниматься в утренние часы не стоит людям с заболеваниями сердца, суставными проблемами и онкологией. Физкультуру и лучшее время для нее здесь нужно обсудить с доктором», — говорят врачи.

Не надо активничать и в период простудного заболевания, от этого самочувствие станет только хуже.

Если нарушений со стороны здоровья нет, зарядку все равно не делают сразу же, как встали с постели. Организму нужно переключиться с отдыха на активность постепенно, иначе можно столкнуться с головокружением, скачком артериального давления и стремительным ускорением пульса.

Утром также нежелательно заниматься чем-то интенсивным, иначе организм окажется в состоянии стресса.