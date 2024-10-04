Когда осенью пора надевать шапку

Не только температура воздуха является сигналом к утеплению

Постепенное понижение температурного режима осенью заставляет нас задумываться, когда же пора доставать головные уборы. В первую очередь следует ориентироваться на индивидуальные особенности организма, ведь кто-то больше подвержен холоду, чем другие. К тому же наличие хронических заболеваний — веский повод утепляться раньше, чем это может делать большинство. Однако есть погода, когда шапка не станет лишней для каждого человека.

«Шапку следует надевать, когда температура воздуха опускается ниже 10°C. Именно при такой температуре начинается интенсивное охлаждение организма, и необходимо принять меры для поддержания тепла. Но это не единственный фактор, на который стоит обратить внимание», — говорят терапевты.





Кроме температуры, важно учитывать и другие погодные условия:

• ветер. Даже при температуре выше 10°C ветер может значительно усилить ощущение холода. В таких условиях рекомендуется надевать шапку, чтобы защитить голову и уши от переохлаждения;

• дождь и сырость. Осенью часто идут дожди, и холодная, влажная погода также требует дополнительной защиты. В таких случаях лучше выбрать непромокаемую шапку или капюшон, чтобы избежать переохлаждения и простуды;

• снег. Когда осень переходит в зиму и выпадает первый снег, шапка становится обязательным элементом гардероба, даже если температура воздуха не слишком низкая.

Если настоящие холода еще не наступили и прогноз обещает днем теплую погоду, возьмите шапку с собой на всякий случай, чтобы не испытывать дискомфорта утром и вечером, когда температура будет значительно ниже.