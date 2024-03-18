Когда можно снимать шапку весной

Если на улице тепло, но ветрено, лучше защитить голову

С приходом весны многие из нас задаются вопросом, при какой температуре на улице можно ходить без головного убора. Врачи рекомендуют не спешить раздеваться и все же носить шапку, когда показатели термометра не поднимаются выше 10°C.

Индивидуальные особенности каждого организма при этом не исключаются, если человек здоров, он может отказаться от шапки и при температуре в 5°C. Но важно помнить, что недостаточная защита головы от холода чревата переохлаждением, особенно в ветреную дождливую погоду.

Неблагоприятные условия окружающей среды также способны вызвать головные боли, нарушение кровообращения и другие проблемы со здоровьем, если при необходимости не обеспечить защиту головы. В переменчивом марте желательно выходить из дома с шапкой — в утренние и вечерние часы она непременно пригодится. Если же солнце в дневное время пригреет, головной убор можно снять.