Когда метеоризм указывает на болезнь

Вредно ли сдерживать газы

Во время приема пищи, помимо еды, человек захватывает и воздух, который позже частично желудок выпускает отрыжкой. Остальной воздух движется в сторону кишечника — там его поглотят бактерии, занимающиеся выработкой водорода, азота, углекислого газа и метана. Затем смесь воздуха и этих газов выйдет естественным образом через заднее отверстие. Что, кстати, является вариантом нормы.

«Метеоризм относится к показателям работы кишечника. В пределах нормы отхождение газов возможно до восьми-десяти раз в день. Они могут быть громкими или тихими, с запахом или нет. Это зависит от рациона человека», — разъясняют гастроэнтерологи.

Когда метеоризм настигает вне туалета, человек чувствует неловкость и сдерживается, но некоторые при этом задумываются: не вредно ли? Нет. Другое дело, что чуть позже газы все равно придется выпустить, потому что их скопление приведет к давлению и контролировать такую ситуацию уже не получится.

Метеоризм может развиться от определенной пищи, например капусты, бобовых, газировки, молочного, свежего хлеба, от быстрого заглатывания еды, когда захватывается много воздуха, а кусочки не бывают пережеваны как следует. Еще обилие газов случается от недостатка двигательной активности — в качестве профилактики попробуйте упражнение, мягко напрягающее и расслабляющее мышцы живота, — делайте лежа на спине велосипед.

От двадцати и более эпизодов метеоризма за день, особенно с болью и вздутием, могут указывать на пищевую непереносимость или синдром раздраженного кишечника — с этим необходимо посетить врача.