Когда лопнувший глазной сосуд представляет опасность

Обращение за медицинской помощью здесь должно быть срочным

В большинстве случаев поврежденный глазной микрососуд не представляет угрозы. Глазное яблоко имеет большое количество тончайших капилляров, разрывы которых возможны от любого напряжения — сильного кашля или чихания, поднятия тяжести, трения глаз или натуги при дефекации.

«Сосудистое поражение сопровождается выделением крови, распределяющейся фрагментами либо застилающей все глазное яблоко. Когда причиной кровоизлияния стала травма, или при случившемся фиксируются зрительные нарушения, или сильное жжение в глазах, нужно срочно показаться врачу», — предупреждают офтальмологи.

При повторяющихся эпизодах кровоизлияний или сильных покраснений глаз на протяжении небольшого временного отрезка также требуется консультация специалиста, как и при покраснении, которое не сопровождается дискомфортом, но сохраняется на протяжении двух и более суток.

При неоднократных разрывах сосудов в глазах стоит исключить артериальную гипертензию, отсутствие лечения при которой опасно инсультом. Причина бывает и в нарушении свертывающей способности крови — для этой патологии еще типично появление необъяснимых синяков по телу. Другим триггером способен являться сахарный диабет — от метаболических нарушений часто страдают мелкие сосуды.

Читайте также: Чувство инородного тела в глазу бывает при язве роговицы.

Смотрите еще: В 40 лет каждому нужно провериться на глаукому.