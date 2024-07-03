Когда лейкоцитоз не является патологией

Повышение числа этих клеток бывает не только при аномальных причинах

Увеличенное содержание лейкоцитов в крови зачастую наблюдается при бактериальных инфекциях, воспалениях, интоксикациях, аутоиммунных или онкологических заболеваниях.

«Лейкоциты — это иммунные клетки, защищающие организм от какого-либо поражения, и порой содержание лейкоцитов в крови сверх допустимых значений относится к физиологической норме», — объясняют медики.

Так, повышенные цифры наблюдаются у беременных женщин и новорожденных на первых днях жизни, еще при нарушении подготовки к сдаче анализа, например, если накануне взятия крови человек интенсивно тренировался, был в бане или просто поел перед посещением процедурного кабинета.

Если лейкоциты в вашем анализе будут зашкаливать, можно подготовиться к забору крови и пересдать ее. Однако большинство таких случаев все же связано с проблемами в организме, поэтому при получении результатов следует начать искать причину нездоровья вместе с врачом.