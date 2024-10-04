Когда холодные руки и ноги — повод для обращения к врачу

Симптом может быть признаком болезни

Есть люди, у которых кисти рук и стопы ног всегда холодные, даже если на улице или дома тепло. Почему же так происходит?

Холодные конечности могут быть обычной физиологической реакцией организма на различные факторы, например недостаток кровообращения. При низкой температуре или в условиях стресса кровеносные сосуды сужаются, что приводит к уменьшению кровотока в конечностях. Это естественный ответ организма, направленный на сохранение тепла в жизненно важных органах.

Люди с замедленным метаболизмом могут чаще испытывать холод в конечностях. Это бывает связано с низким уровнем активности, недостаточным потреблением калорий или дефицитом витаминов и минералов.

«Причина может скрываться и в патологии. Так, при синдроме Рейно, характеризующемся спазмами сосудов, уменьшается кровоток в конечностях. Обычно это проявляется в виде периодических приступов, когда пальцы рук и ног становятся бледными и холодными, иногда с покалыванием или жжением. Заболевания, связанные с сужением артерий, тоже могут привести к плохому кровообращению, что также вызывает холод в конечностях», — объясняют терапевты.





Еще сахарный диабет может сопровождаться повреждением нервов — диабетической невропатией и ухудшением кровообращения, что приводит к ощущению холода в руках и ногах.

Недостаток тиреоидных гормонов замедляет обмен веществ и ухудшает терморегуляцию, что вызывает холод в конечностях.

Пониженный гемоглобин также сопряжен с нехваткой кислородоснабжения тканей, что проявляется ощущением холода.

«Если холодные руки и ноги сопровождаются другими симптомами, такими как боль или дискомфорт в конечностях, изменение цвета кожи (бледность, синюшность), онемение или покалывание, усталость или слабость, повышенная чувствительность к холоду, нужно обратиться к врачу», — отмечают медики.

При сборе анамнеза и получении результатов анализов терапевт сможет определить причину холодных рук и ног и направить на лечение к узкому специалисту.