Когда детский обморок — повод для обращения к кардиологу

Если ребенок повторно теряет сознание, его нужно обследовать

Детские обмороки весьма распространенная жалоба, с которой приходится сталкиваться кардиологам. Большинство причин обмороков в детском возрасте являются рефлекторными, например, это может быть реакция на резкий подъем, боль, испуг, стресс, интенсивную физическую нагрузку и даже внезапный звук, вызывающий эмоциональное напряжение.

«Наиболее опасными являются самые редкие обмороки — это кардиологические, на их долю приходится 2—6% от общего количества обмороков. Такие обмороки могут приводить к достаточно выраженным нарушениям в работе сердца и иногда даже представлять угрозу жизни», — говорит заведующий детским кардиологическим отделением Городской клинической больницы № 1 Челябинска Виктор Юрасов.

У кардиологических обмороков есть особенности, которые практически не встречаются при других причинах, — в первую очередь это обморок на фоне физической нагрузки или мощного психоэмоционального напряжения.

При обмороке важно исключить риск травматизма, если вы видите, что ребенок теряет сознание, нужно его подхватить. Далее стоит обеспечить приток свежего воздуха в помещение с пострадавшим и ослабить тугие элементы одежды.

«Постарайтесь также измерить показатели артериального давления и пульса у ребенка при обмороке», — отмечает доктор.

Повторяющиеся обмороки — это веский повод обратиться к врачам, чтобы исключить кардиопатологию — при таковой обычно виной всему бывают нарушения сердечного ритма, которые в отдельных случаях могут требовать даже установки кардиостимулятора.