Когда бессонница нуждается в медикаментозной коррекции

Нормализовать сон очень важно для здоровья

Бессонница является расстройством сна, характеризующимся недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих проблем в течение длительного периода. Бессонница существенно отражается на жизни и общем состоянии здоровья, потому часто требует не только коррекции привычек, но и медикаментозного лечения.

Признаки, указывающие на необходимость медикаментозного лечения:

• хроническая бессонница. Проблемы со сном продолжаются более трех месяцев и возникают как минимум три раза в неделю;

• сильное влияние на повседневную жизнь. Бессонница приводит к значительным нарушениям в повседневной жизни, включая трудности с концентрацией, повышенную утомляемость, раздражительность и снижение производительности на работе или в учебе;

• сопутствующие физические или психические расстройства. Если бессонница сопровождается такими состояниями, как депрессия, тревожные расстройства или хронические болезни, медикаменты могут помочь улучшить качество сна и общее самочувствие;

• неэффективность немедикаментозных методов. Если применение методов когнитивно-поведенческой терапии, изменение образа жизни (например, соблюдение гигиены сна, физическая активность) и другие немедикаментозные подходы не привели к улучшению, возможно, стоит рассмотреть лекарства;

• острая бессонница. Если бессонница возникает в результате стрессовых ситуаций (например, потери близкого человека, развода, смены работы) и вызывает сильное беспокойство, медикаментозное лечение может быть временным решением для улучшения сна и эмоционального состояния;

• обострение симптомов. Если бессонница сопровождается другими тревожными проявлениями — паническими атаками, физическим недомоганием или суицидальными мыслями, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Существует множество препаратов для лечения бессонницы. Снотворные средства могут быть назначены для краткосрочного использования, чтобы помочь наладить сон. Некоторые антидепрессанты бывают эффективны при бессоннице, особенно если она связана с депрессией или тревожностью. Медикаменты на растительной основе рекомендованы для тех, кто предпочитает более натуральные подходы к лечению», — говорят неврологи.

Прежде чем начинать медикаментозное лечение, важно проконсультироваться с врачом, который сможет провести полное обследование, выяснить причины бессонницы и определить наилучший план лечения для вашего случая.

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