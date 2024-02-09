Кофе с молоком диетологи считают едой

Многие не учитывают калорийность напитка

Следите за количеством потребляемых калорий? А вы уверены, что учитываете все, что съедаете и выпиваете? Многие люди совершают ошибку, не включая в перечень съеденного кофе с молоком. Да, это жидкость, но за счет молока жидкость калорийная, способная влиять на ваш вес и скорость похудения.

Калорийность вашего рациона увеличивается в зависимости от того, сколько молока вы льете в чашку и сколько раз в день вы пьете кофе. Считайте сами: если взять молоко жирностью 2,5%, то в его 100 мл будет 52 калории. Кофеманы могут выпить и все 4 чашки напитка в день, а то и больше, то есть порядка 200 дополнительных калорий точно попадет в организм. Если человек на диете и его допустимый предел 1300—1500 калорий, то эти 200 сделают свое недоброе дело.

Только чистый черный кофе имеет 0 калорий. Если же налить в кофе молока, придется как-то вписать напиток в суточный рацион, когда вы следите за фигурой. Про сахар или иной подсластитель и говорить нечего.