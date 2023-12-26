Кофе с лимоном помогает при низком давлении

Какие еще добавки полезны в напитке

Если добавить к утреннему кофе лимон, можно улучшить самочувствие при склонности к пониженному артериальному давлению и других сосудистых проблемах.

«Аскорбиновая кислота, содержащаяся в лимоне, оказывает улучшающее воздействие на сосудистый тонус, также витамин C делает сосуды эластичнее. Если у человека заниженные показатели давления, случаются мигренозные приступы, кофе с лимоном улучшит состояние», — говорят нутрициологи.

Что еще можно положить в кофе:

• кардамон — его компоненты действуют против сгущения крови, справляются с кишечными спазмами, способствуют пищеварению и метаболизму;

• корицу — ее антиоксиданты борются с воспалением, стабилизируют уровень глюкозы в крови и стимулируют работу мозга;

• гвоздику — она имеет обезболивающее свойство;

• имбирь — он уменьшает воспаление, нормализует холестерин, активирует пищеварение, устраняет болезненность в мышцах;

• куркуму — ею оказывается противовоспалительное действие, улучшается функционирование печени, снижается выраженность депрессивных расстройств;

• ваниль — она защищает мозг от инсультов, способствует настроению.

Важно! После выпитого кофе обязательно нужно нормализовать водный баланс в организме, поскольку кофеин имеет «высушивающее» свойство: чашка кофе = чашке воды.