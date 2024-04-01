Кофе дарит бодрость только после еды

Почему напиток натощак вреден

Хотите ощутить бодрость и первым делом утром пьете кофе? От этого вряд ли удастся повысить жизненный тонус, а вот подорвать здоровье получится легко.

«Кофе стимулирует в желудке выброс соляной кислоты, которая раздражает стенки органа и приводит к воспалению. Кроме того, расслабляется пищеводный сфинктер, что способствует забросу кислого содержимого в пищевод и вызывает не только изжогу, но и воспаление, и эрозию пищевода», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Отказываться от любимого напитка вовсе не нужно, но вкушать кофе следует только после полноценного завтрака, а не вместо него.

«Это нивелирует секрецию кислоты. Вы получите долгожданный бодрящий эффект без вреда», — отмечает доктор.

И можно не бояться кофеина. Если вы здоровы, то 2—4 чашки кофе в день для вас позволительны. Потребляя не более 400 мг кофеина в сутки, можно даже стимулировать клетки сердечной мышцы к восстановлению после инфаркта миокарда, профилактировать сахарный диабет и замедлять признаки фиброза печени (когда здоровая ткань органа замещается рубцовой).