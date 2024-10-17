Кисти для макияжа могут быть рассадником стафилококка

Для защиты своего здоровья инструменты нужно регулярно очищать

Кисти для макияжа являются неотъемлемой частью косметического арсенала многих женщин. Однако, как и любые другие инструменты, они требуют регулярного ухода и чистки. Правильное обращение с кистями не только продлевает их срок службы, но и помогает сохранить здоровье вашей кожи.

Рекомендуется мыть кисти для макияжа как минимум раз в неделю. Если вы используете кисти ежедневно, лучше очищать их каждые 2—3 дня, а кисти для нанесения продуктов с кремовой текстурой или содержащих масла — вообще после каждого использования. Кисти для глаз, особенно те, что контактируют с чувствительной областью, также стоит мыть чаще, чтобы избежать потенциальных инфекций.

«На неочищенных кистях для макияжа могут накапливаться различные микробы, вызывающие бактериальные инфекции, например золотистый стафилококк или грибковые поражения кожи, а также вирусные — среди них герпес. Использование грязных кистей провоцирует акне, фолликулит, аллергические реакции, закупорку пор и другие проблемы», — предупреждают дерматологи.





Даже разовое применение кистей приводит к вероятности формирования на них колоний с болезнетворными микроорганизмами. При ежедневном использовании данные инструменты собирают грязь, жир и омертвевшие клетки кожи, которые становятся благоприятной средой для патогенов.

Как правильно мыть кисти для макияжа:

• используйте мягкие шампуни или специальные средства для чистки кистей;

• намочите ворс кисти под теплой водой, нанесите моющее средство и аккуратно помассируйте. Затем тщательно промойте кисть, чтобы удалить все остатки средства;

• разложите кисти на чистом полотенце в горизонтальном положении, чтобы избежать повреждения ворса.

Отметим, спонжи для пудры и тона, как и щипчики для ресниц, тоже должны проходить периодическую дезинфекцию.