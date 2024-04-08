Кисломолочные продукты относятся к жиросжигателям

Что еще нужно включить в меню, чтобы сбросить вес

Весной мы стремимся избавиться от «зимних запасов» на боках, животе и других частях тела, и хочется узнать какой-нибудь хитрый способ, однако лучшего метода, чем коррекция рациона, не придумать. Некоторые продукты даже способствуют ускоренному похудению. Что же добавить в свое питание, чтобы стать стройнее?

«Введите кисломолочные продукты, улучшающие кишечную микрофлору и пищеварительные процессы. Также они богаты молочным протеином, который способствует ускорению жирового метаболизма, что позволяет с лучшей скоростью расходовать жировую прослойку», — говорят врачи.

Кроме кисломолочных продуктов нужно употреблять корицу — она снижает концентрацию сахара в крови и мешает жирообразованию, грейпфрут — пектин фрукта приводит в норму производство инсулина, имбирь — его вещества гингерол и шогаол активируют метаболизм, и ананас — в нем находится бромелайн — с этим ферментом расщепление жиров происходит интенсивнее.