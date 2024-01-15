Хрустеть шеей является опасной привычкой

Это может довести даже до инсульта

Любите похрустеть шеей? Вам кажется, что таким образом вы разминаете тело и снимаете напряжение? Пора отказаться от этой привычки, ведь она может стать причиной компрессионного перелома шейного отдела позвоночника и инсульта.

«От регулярных хрустов шеей суставы становятся гипермобильными, что оканчивается болями, растяжениями, переломами. Если, имея такую привычку, человек пойдет еще и к мануальному терапевту, есть риск, что специалист, выполняя процедуру, нанесет вред здоровью, ненарочно спровоцировав своими действиями повреждение сосудов или расслоив позвоночную артерию», — предупреждают врачи.

Лучше рассказать мануальщику о привычке, чтобы он пока вообще не касался зоны шеи. Сами старайтесь контролировать свои действия, отказываясь от очередного соблазна похрустеть шеей.

Неприятные ощущения в шее можно попробовать снять деликатным самомассажем, а еще лучше посетить невролога, чтобы выяснить причину дискомфорта.